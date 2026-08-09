Atina yakınlarında orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00 sıralarında çıkan yangının kuru otlar ve zeytinlik alanda etkili olduğu belirtildi.

Yangına 84 itfaiyeci, 24 itfaiye aracı, 4 yaya ekip, 4 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, Koropi Belediyesinin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği kaydedildi.

Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları yönünde uyarı mesajı gönderildiği ifade edilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin Doğu Attiki Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından araştırıldığı belirtildi.