Rekabet Kurulunca hazırlanan ilaç sektörüne yönelik inceleme raporunda, olası rekabet ihlalleri ve sorun alanları analiz edilerek iyileştirmeye yönelik uygulanabilir ve hedef odaklı çözüm önerileri sunuldu.

İlaç sektörüne yönelik Rekabet Kurulunca hazırlanan inceleme raporu yayımlandı Rekabet Kurulunca hazırlanan ilaç sektörüne yönelik inceleme raporunda, olası rekabet ihlalleri ve sorun alanları analiz edilerek iyileştirmeye yönelik uygulanabilir ve hedef odaklı çözüm önerileri sunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun 8 Aralık 2021'de ilaç sektöründeki yapısal rekabet sorunlarının tespiti ve rekabetçi çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla sektör incelemesi başlattığı belirtildi.

İlaç sektörünün, yapısal nitelikleri ve diğer sektörlerden ayrışan yönleriyle tüm dünyada rekabet otoritelerinin öncelik verdiği sektörler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, sektördeki rekabet sorunlarının öncül biçimde tespit edilmesi ve değerlendirilmesinin sektörün rekabetçi yapısının güçlendirilmesine ve tüketici refahının artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda yayımlanan "İlaç Sektör İncelemesi Ön Raporu"nda, öncelikle sektörün genel görünümüyle söz konusu sektöre ilişkin sayısal ve istatistiki verilerin incelendiği bildirilerek, "Son 10 yıllık dönemde Rekabet Kurumunun ilaç sektörüne ilişkin yürüttüğü faaliyetler özetlenmiştir. Ardından, ilaç sektöründeki tedarik zinciri ve düzenlemelerin yoğunlaştığı alanlar esas alınarak üretim, pazara giriş ve dağıtım aşamalarında rekabetçi yapıya ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"İlaç sektörünün dinamik yapısı dikkate alındı"

Üretim aşamasındaki rekabet bakımından ilaç sektörünün dinamik yapısının dikkate alınarak patent koruması ile fikri mülkiyet ve rekabet hukuku arasındaki ilişkinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, sektördeki fikri mülkiyet korumasının teşvikiyle ortaya çıkan dinamizmle pazara giriş koşullarının serbestliği arasındaki dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, pazara giriş sürecinde öncelikle sektörde sağlık, güvenlik ve erişilebilirliği düzenleyen mevzuata ve bu mevzuatın rekabetçi yapıyla temas ettiği noktalara değinildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde düzenleme çerçevesindeki çeşitli teşebbüs davranışlarının pazara giriş koşulları üzerindeki etkisi incelenmiştir. İlaç sektörünün dağıtım seviyesi incelendiğinde ise kamuda ilaç tedarik yöntemlerinin dönüşümüyle dağıtım seviyesindeki çeşitli dikey ilişkilerin sağlıklı ve rekabetçi ilaç tedariki üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Sonuç itibarıyla ilaç sektöründe ortaya çıkabilecek atipik rekabet ihlalleri, münhasırlık uygulamaları, kamuda ilaç tedarikinde rekabetçi süreçlerin nasıl geliştirilebileceği, fikri mülkiyet haklarının kullanımı, düzenleyici çerçeve ya da düzenleyici çerçevenin manipülasyonu yoluyla ortaya çıkabilecek rekabet sorunları analiz edilmiştir. Raporda, iyileştirmeye açık alanlar işaret edilerek bu alanlarda mevcut idari, hukuki, ekonomik veya kurumsal çerçeveyi yıkmayı gerektirmeyen, uygulanabilir ve hedefe odaklı çözüm önerilerinde bulunulmuştur."

Vatandaşlar, söz konusu raporun bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşlerini, kuruma posta yoluyla veya "ilac@rekabet.gov.tr" e-posta adresi üzerinden iletebilecek.