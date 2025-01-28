Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı
Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic, Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.
İslamabad
Bakan Husic, düzenlenen basın toplantısında, DeepSeek şirketinin yeni yapay zeka modeline ilişkin konuştu.
- Trump, DeepSeek'i Amerikan şirketleri için bir "uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi
- Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesinin önemli sayıda çip gerektirdiğini belirtti
- DeepSeek'in teknoloji hisselerine baskısı, Nvidia'nın piyasa değerini yarım trilyon dolar düşürdü
- Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
- Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek küresel teknoloji hisselerini baskılamayı sürdürüyor
- Küresel çip şirketlerinin hisselerinde "DeepSeek" sonrası satış baskısı
- Çin'in "ucuz ve güçlü yapay zekası" büyük teknoloji şirketlerini tedirgin ediyor
İnsanların "doğal olarak" DeepSeek'e yöneleceğini düşündüğünü bildiren Husic, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin, DeepSeek'te de yaşanabileceğinin altını çizdi.
Uygulamanın kullanılması konusunda çekincelerini dile getiren Husic, DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.
DeepSeek
Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.
Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.
Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.