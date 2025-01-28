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Teknoloji, Yapay zeka

Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic, Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı

İslamabad

Bakan Husic, düzenlenen basın toplantısında, DeepSeek şirketinin yeni yapay zeka modeline ilişkin konuştu.

İnsanların "doğal olarak" DeepSeek'e yöneleceğini düşündüğünü bildiren Husic, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin, DeepSeek'te de yaşanabileceğinin altını çizdi.

Uygulamanın kullanılması konusunda çekincelerini dile getiren Husic, DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

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