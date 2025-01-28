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Dünya

Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesinin önemli sayıda çip gerektirdiğini belirtti

ABD'li çip devi Nvidia, Çinli girişim DeepSeek tarafından piyasaya sürülen yeni modeli "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olarak nitelendirirken girişimin hizmetlerine olan talebin karşılanması için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesinin önemli sayıda çip gerektirdiğini belirtti

New York

Nvidia Sözcüsü, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açan ve Nvidia dahil çip şirketlerinin hisselerinde büyük değer kaybına neden olan Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modeline ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "DeepSeek mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi." ifadesine yer verildi.

Modelin Test Zamanı Ölçeklendirme tekniğinin de "harika" bir örneği olduğu aktarılan açıklamada, "DeepSeek'in çalışması, bu teknikle yaygın olarak kullanılabilen modellerden ve tamamen ihracat kontrolüne uygun bilgi işlemden yararlanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu ilerlemenin önemli sayıda NVIDIA grafik işleme birimi ve yüksek performanslı ağ gerektirdiğine işaret edildi.

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açmıştı.

DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırması sonrasında Nvidia, işlem gününü yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla tamamladı.

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