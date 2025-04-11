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ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, Pabellon Principe Felipe Salonu'nda Valencia ile oynanan yarı final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor. Tredyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Spor, Basketbol

Valencia'yı yenen Çimsa ÇBK Mersin finale yükseldi

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanya'nın Valencia ekibini 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 11.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Valencia'yı yenen Çimsa ÇBK Mersin finale yükseldi

Ankara

Mücadeleye iyi başlayan Valencia, 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Çimsa ÇBK Mersin, 6-0'lık seri yakalayarak farkı bir sayıya (8-9) indirdi. Valencia, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 12. dakika Valencia'nın 22-21 üstünlüğüyle geçildi. ÇBK Mersin, Araujo ve Carleton'un sayılarıyla 14. dakikada 25-22 öne geçti. Valencia pota altından sayılar bulsa da farkın açılmasını engelleyemedi. Çimsa ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan Çimsa ÇBK Mersin, ilk 4 dakika sayı üretemedi. Bu süreçte 5-0'lık seri yakalayan Valencia, farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Samuelson, Fauthoux, Howard ve Johannes ile sayılar bulan Çimsa ÇBK Mersin, çeyreğin bitiminde 1 dakika 42 saniye kala farkı 7 sayıya (43-50) çıkardı. Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği 50-46 önde bitirdi.

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Çimsa ÇBK Mersin, mücadelenin bitimine 8 dakika kala farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. Mersin ekibinin serisine 10-0'la karşılık veren Valencia, 36. dakikada farkı bir sayıya (56-57) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Çimsa ÇBK Mersin, 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

Tarihlerinde ikinci kez finale yükselen Mersin temsilcisi, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a karşı 13 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

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