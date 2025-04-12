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Spor

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Ankara

Başkent Bratislava'daki şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Milliler, 10 sıkletin 9'unda madalya maçı yaptı. Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

Kadınlarda takım halinde Ukrayna (180 puan) şampiyon olurken, Türkiye (158 puan) ikinci, Romanya (79 puan) ise üçüncü sırayı elde etti.

Milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (72 kilo) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kilo), gümüş madalya aldı.

Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya maçlarını kaybeden Tuba Demir (55 kilo) ve Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5. sırada bitirdi.

Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasemin, aktif sporculuk hayatını noktaladı.

Türkiye, ayrıca bir Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda en fazla madalya sayısına ulaştı. Kadın milli güreşçiler, şampiyona tarihinde ilk kez 5 sıklette final maçına çıktı.

Ancak final karşılaşmalarını kaybeden kadın sporcular, organizasyonu 2021'den sonra ilk kez altın madalyasız kapattı. Ay-yıldızlılar, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 4 final maçı yaparken, 3 altın madalya elde etmişti.

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