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Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, konuk ekiplerin THY Avrupa Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 27. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Manisa Basket Divissa (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

27 Nisan Pazar:

15.30 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Bursaspor Yörsan (Yalova 90. Yıl)

20.30 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

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