Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak.
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, konuk ekiplerin THY Avrupa Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde 27. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-Manisa Basket Divissa (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)
27 Nisan Pazar:
15.30 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)
18.00 Semt77 Yalovaspor-Bursaspor Yörsan (Yalova 90. Yıl)
20.30 Galatasaray-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.