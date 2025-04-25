Futbolda Haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
Yarın:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
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Trendyol 1. Lig
27 Nisan Pazar:
16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
27 Nisan Pazar:
15.00 Kepezspor-Karaköprü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Altay (Isparta Atatürk)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 İnegölspor-1461 Trabzon FK (İnegöl İlçe)
15.00 Kırklarelispor-Batman Petrolspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Sarıyer-Altınordu (Yusuf Ziya Öniş)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Somaspor-Ankara Demirspor (Soma Atatürk)
27 Nisan Pazar:
15.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Serik İsmail Oğan)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Belediye Derincespor-Giresunspor (Gebze Alaettin Kurt)
15.00 Karaman FK-Ülkea Nazillispor (Yeni Karaman)
15.00 Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor (Diyarbakır Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha)
15.00 Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor (Yeni Buca)
15.00 Karacabey Belediyespor-Menemen FK (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK (Mersin)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Muşspor-Anadolu Üniversitesi (Muş Şehir)
15.00 Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor (Dmall Düzce Şehir)
15.00 Karşıyaka-Bursaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor (Arhavi İlçe)
15.00 23 Elazığ FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)
2. Grup
Yarın:
15.00 Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor (Alemdağ)
15.00 Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor (Balıkesir Atatürk)
15.00 Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Tire 2021 FK-Uşakspor (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Çayeli İlçe)
15.00 Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor (Amasya 12 Haziran)
15.00 Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muğla Atatürk)
3. Grup
Yarın:
15.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Didim Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor (Bolluca)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol (Mustafa Kemalpaşa İlçe)
15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor (Sorgun İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK (Bayburt Genç Osman)
15.00 Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947 (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)
4. Grup
Yarın:
15.00 Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967 (Mardin 21 Kasım)
15.00 Denizlispor-Niğde Belediyespor (Denizli Atatürk)
15.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK (Turgutlu Yeni Şehir)
15.00 Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK (Karaelmas Kemal Köksal)
15.00 Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK (Başpınar)
15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)
15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
27 Nisan Pazar:
14.00 Beşiktaş Moka United-Fatih Vatanspor (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Galatasaray-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)
14.00 Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.