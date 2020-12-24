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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın en değerli oyuncusu Shane Larkin oldu

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.

Abdulkadir Karakaya   | 24.12.2020
THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın en değerli oyuncusu Shane Larkin oldu Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin (solda), Barcelona oyuncusu Alex Abrines (21) / Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman /AA

Istanbul

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.


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