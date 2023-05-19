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Spor, Basketbol

Real Madrid, finalde Olympiakos'un rakibi oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Barcelona'yı 78-66 yenen Real Madrid finale yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Real Madrid, finalde Olympiakos'un rakibi oldu

İstanbul

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ikinci yarı final mücadelesinde İspanyol takımları Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle geçilirken, Barcelona soyunma odasına 42-36 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte ritmini bulan Real Madrid, 12-0'lık seri yakaladığı rakibi karşısında son periyoda 58-55 önde girdi. 36. dakika içinde farkı 7 sayıya (60-67) çıkaran Real Madrid, yıldız oyuncusu Tavares'in de katkısıyla kalan bölümde oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve salondan 78-66 galip ayrılarak final biletini aldı.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, bitime 2,5 dakika kala beş faulle oyun dışında kaldı.

Real Madrid, 21 Mayıs Pazar günü, TSİ 20.00'de oynanacak final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'un rakibi oldu. Barcelona ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak üçüncülük mücadelesinde Monaco ile karşılaşacak.

Real Madrid'de Walter Tavares 20 sayı, 15 ribaunt, Mario Hezonja 14 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Barcelona'da ise Alex Abrines 16, Nicolas Laprovittola 12 sayıyla oynadı.

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