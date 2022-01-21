NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet
NBA'de Phoenix Suns, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 109-101 yendi.
Istanbul
Amerikan Basketbol Ligi'e (NBA) 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, Mavericks karşısında son çeyrekte yakaladığı 20-4'lük seriyle kazanarak üst üste 5 olmak üzere sezonun 35. galibiyetini aldı.
Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Chris Paul 20 sayı, 5 ribaunt, 11 asistle oynadı.
Batı Konferansı'nda 26 galibiyet, 20 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Jalen Brunson 19 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 18 sayı, 11 ribaunt üretti.
Pacers, Warriors'ı uzatmada geçti
Indiana Pacers, Golden State Warriors'a konuk olduğu mücadeleyi uzatmada 121-117 kazandı.
Pacers'ta Chris Duarte'nin 27, Justin Holiday'in 16 ve Isaiah Jackson'ın 15 sayısı, sezonun 17. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Warriors adına Stephen Curry 39 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Kevon Looney 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.
Günün diğer maçında ise New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanında 102-91 kazanarak 17 galibiyete ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.