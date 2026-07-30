Anadolu rock ve özgün müziğin sevilen ismi: Murat Göğebakan Anadolu rock ve özgün müziğin sevilen isimlerinden Murat Göğebakan'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

Eserleriyle Türk müziğinde iz bırakan sanatçı, Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin çocuğu olarak 9 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi.

Çocukluk yıllarını Adana'da geçiren sanatçı, ilk ve ortaöğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında müzik eğitimi aldı. Göğebakan, konservatuvardan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

İlk evliliğini Senem Taş ile yapan sanatçının, Bülent adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Çift, 1994'te ayrıldı.

Başarılı sanatçı, bazı açıklamalarında, Osmanlı alimi ve Fatih Sultan Mehmet'in de hocalarından Molla Gürani'nin soyundan geldiğini dile getirerek, dedesini kendisine örnek aldığını ifade etmişti.

Tasavvuftan etkilenen Göğebakan, bunu çeşitli şarkılarına da yansıttı. Dergah eğitimi de alan sanatçı, bir dönem gitar dersleri verdi.

İlk albümü 1997'de yayımlandı

Murat Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da yaşamını sürdürdü.

İstanbul'a albüm çıkarmak amacıyla gelen sanatçı, 1997'de yayımladığı ilk albümü "Ben Sana Aşık Oldum" ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçı, albümün ardından Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde birçok dalda ödüle aday gösterildi ve "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.

Sanatçı, 1998'de "Sen Rahatına Bak", 1999'da "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve 2000'de "Merhaba" albümlerini yayımladı.

Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez ile evlendi. Sanatçının evliliği 2011'de sona erdi. Boşanma sürecinde derinden etkilenen sanatçı, bu dönemin izlerini bazı şarkılarına yansıttı.

Sanatçının, 2002'de dinleyiciyle buluşan "Ay Yüzlüm" albümü, MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm" ödülünü aldı.

Bora Ayanoğlu'nun "Yunus" adlı eseri üzerine Ömer Faruk Güney'in sözlerini yazdığı "Ay Yüzlüm" şarkısı, dönemin en çok ses getiren çalışmalarından biri oldu. Yurt içi ve dışında çok sayıda konser veren Göğebakan'ın aynı albümde yer alan "Vazgeçilmiyor" ve "Namus Belası" şarkıları da dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Murat Göğebakan, 2004'te "Yaralı", 2005'te "Sana Olan Aşkım Şahit", 2007’de "Sevgiliye", 2010'da "Aşıklar Yolu" ve 2012'de son albümü "Aşkın Gözyaşları"nı yayımladı.

Sanatçı, Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur'un eserlerine de albümlerinde yer verdi.

Yaşadığı dönemde Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında gösterilen Göğebakan, hem kendi seslendirdiği hem de farklı sanatçılarla hazırladığı çok sayıda esere imza attı.

Kanserle mücadelesi

Murat Göğebakan'a 2009'da lösemi teşhisi konuldu. Uzun süren tedavinin ardından hastalığı yenerek yeniden sahnelere dönen sanatçı, konser vermeyi sürdürdü.

Bu dönem katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken sanatçı, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." açıklamasını yapmıştı.

Mücadelesiyle sevenlerine moral veren Göğebakan, hastalığının 2013'te yeniden nüksetmesi üzerine tekrar tedavi altına alındı.

Müziği bırakmayan sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 2014'te "Uzun Adam" adlı şarkıyı besteledi.

Göğebakan, 24 Temmuz 2014'te hastaneye kaldırıldı, 31 Temmuz 2014'te İstanbul'da 45 yaşındayken hayatını kaybetti.

Sanatçının cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ardında bıraktığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murat Göğebakan'ın şarkıları, aradan geçen yıllara rağmen müzikseverler tarafından dinlenmeye devam ediyor.