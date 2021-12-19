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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

NBA'de koronavirüs krizi büyüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu ay takımlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 70 oyuncunun karantinaya alınması, endişeye yol açtı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.12.2021
NBA'de koronavirüs krizi büyüyor

Ankara

Ligde aralık ayı öncesine kadar 16 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif sonuçlanırken, bu ay ise bu rakam şimdiden 4 katını aştı. Kadrosunda koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı bakımından ilk sırada ise Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 oyuncunun NBA'in sağlık ve güvenlik protokolü kapsamında kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ardından Nets, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle sezon başında kadrodan çıkardığı Kyrie Irving'in "part-time" oyuncu olarak deplasman maçlarına çıkmasına izin vermesine rağmen kadro oluşturmakta zorlanıyor.

Nets; James Harden, Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Bruce Brown, Jevon Carter, Paul Millsap, James Johnson, Day'Ron Sharpe ve ligin sağlık protokolleri kapsamında 10 gün beklemesi gereken Irving'i maçlarda oynatamıyor.

Test sonucu pozitif çıkanların 10 gün zorunlu karantinaya alındığı NBA'de yönetim ise bu duruma, boşta kalan veya kolej liglerindeki oyuncularla NBA kulüplerinin 10 günlük sözleşme imzalamasının önünde yatan yasal engelleri kaldırarak çözüm bulmaya çalışıyor.

NBA'de bir takımın maça çıkmak için kadrosunda en az 8 sağlıklı oyuncu bulunması gerekiyor. Son olarak Chicago Bulls'un iki karşılaşması, sağlık protokollerinin 10 oyuncusunun kadroya girmesine izin vermemesi nedeniyle geçen hafta ertelenmişti.

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