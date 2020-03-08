Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

NBA'de Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.03.2020
NBA'de Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cleveland Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Denver Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı.

Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.

Furkan'dan Warriors'a karşı 3 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

NBA'de rekorlar gecesi

NBA'de Nets forması giyen LeVert'ten 51 sayı

NBA'de Nets forması giyen LeVert'ten 51 sayı
Heat NBA lideri Bucks'a 'dur' dedi

Heat NBA lideri Bucks'a 'dur' dedi
NBA'de Houston Rockets uzatmada kazandı

NBA'de Houston Rockets uzatmada kazandı