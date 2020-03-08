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Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Mutlu Demirtaştan   | 08.03.2020
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

İstanbul

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Boca Juniors, ligin 23. haftasında takımın Arjantinli efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia'yı La Bombonera Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle 48 puana çıkan Boca Juniors, son haftaya lider giren River Plate'in Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 47 puanda kalmasıyla tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.

Böylece Boca Juniors, 36 kezle Arjantin'in en çok şampiyonluk yaşayan takımı River Plate'e bir adım daha yaklaştı.



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