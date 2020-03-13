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Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Litvanya Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.03.2020
Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Ankara

Litvanya Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından salgının ülke içinde hızla ilerlemesi göz önüne alınarak Litvanya 1. Basketbol Ligi'nin sonlandırıldığını ve lider Zalgiris'in şampiyon sayıldığını belirtti.

Açıklamada, bu kararın ekonomik yönden kulüpleri ve ligi çok zorlu bir duruma sokacağının bilinmesine rağmen sağlık ve temel değerlerin her şeyden önde tutulduğu hatırlatıldı.

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