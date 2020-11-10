AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kırklareli
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
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Minsolmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.