Euro
6.18
Dolar
5.52
BIST 100
99,583.82
Altın
1,469.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins ve futbolcu Podence, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Kenan Sipahi Real Betis yolunda

İspanya'nın Real Betis Kulübü, 24 yaşındaki basketbolcu Kenan Sipahi ile iki sezonluk sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 06.08.2019
Kenan Sipahi Real Betis yolunda

Madrid

Real Betis'ten yapılan açıklamada, Kenan Sipahi'nin transferi için anlaşma sağlandığı, Türk oyun kurucunun sağlık kontrolünün ardından yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Son üç sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Sipahi, 2018-2019'da toplam 27 maçta 6,4 sayı ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde geçmişte forma giyen Türk basketbolcular Kaya Peker (TAU Ceramica 2006-2007), Serkan Erdoğan (Caja Laboral 2005-2007), Ermal Kurtoğlu (Pamesa Valencia 2008-2009), Kerem Tunçeri (Real Madrid 2006-2008) ve Ersan İlyasova (Barcelona 2007-2009) olmuştu.

Kenan Sipahi, mevcut durumda İspanya'da oynayacak tek Türk basketbolcu olurken, 1. ligde yeni sezonun 24 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?

Benzer haberler

Kenan Sipahi Real Betis yolunda

Kenan Sipahi Real Betis yolunda

Nabil Fekir Real Betis'te