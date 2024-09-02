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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu -VTR -
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Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Real Madrid, Real Betis'i 2-0 yendi Fotoğraf: Federico Titone/AA

Madrid

Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

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