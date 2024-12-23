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Real Betis taraftarlarından sahaya "oyuncak yağmuru"

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Real Betis, sadece futboluyla değil, taraftarlarının sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Emrah Altunkaya  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Real Betis taraftarlarından sahaya "oyuncak yağmuru"

İstanbul

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından 2018 yılından itibaren her yılın son iç saha maçında geleneksel hale gelen "oyuncak yağmuru" etkinliği, bu yıl da Benito Villamarin Stadı'nda güzel görüntülere sahne oldu.

LaLiga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın devre arasında yapılan anonsla birlikte Real Betisli taraftarlar, maddi imkanları kısıtlı çocuklara ulaştırılmak üzere tribünlerden sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Etkinlik sırasında sahaya atılan oyuncaklar, kulübün iş birliği yaptığı yardım kuruluşlarına teslim edildi.

Real Betis'ten yapılan açıklamada, etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğü ve toplumda farkındalık yaratma misyonunu başarıyla yerine getirdiği vurgulanırken bu yıl 20 bin oyuncağın sahaya atılarak rekor kırıldığı belirtildi.

Ayrıca kulüp tarafından sosyal medyada paylaşılan taraftarların sahaya oyuncak attığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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