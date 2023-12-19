Dolar
29.09
Euro
31.82
Altın
2,026.81
ETH/USDT
2,247.60
BTC/USDT
43,096.00
BIST 100
7,675.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

Süha Gür  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu Zalgiris Kaunas

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından RTÜK'e "Yargı" dizisi şikayeti
BM, AB ve Türkiye işbirliğinde, 3 yıllık mayın temizleme projesi tamamlandı
Çanakkale'nin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk yüzde 49,79'a ulaştı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit Körfezi dip çamurundan kurtuluyor

Benzer haberler

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu Zalgiris Kaunas

NBA'de Pacers'ı yenen Clippers, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

NBA'de Alperen Şengün'ün 20 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün 20 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi
NBA'de Doncic "triple double" yaptı, Mavericks kazandı

NBA'de Doncic "triple double" yaptı, Mavericks kazandı
Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışını sürdürmek istiyor

Avrupa Kupası'nda moral bulan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde de çıkışını sürdürmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet