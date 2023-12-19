Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu Zalgiris Kaunas

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.
Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.