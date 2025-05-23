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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi finalindeki rakibi Monaco oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 78-68 yenen Monaco, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Erkan Tiryaki  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi finalindeki rakibi Monaco oldu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Abu Dhabi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez finalde

    • Karşılaşmaya iki takım da iyi savunmayla başladı. İlk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçilirken, çeyrek sonunda da denge bozulmadı: 17-17. İkinci çeyrekte Milutinov'la etkili olan Olympiakos, 15. dakikayı 25-24 önde geçti. Mike James'le skor üreten Monaco, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

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    Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Monaco, Blossomgame'in basketiyle 27. dakikada farkı 13'e (42-55) çıkardı. Bu bölümde Olympiakos'ta devreye Fransız yıldız Fournier girdi. Yunan ekibi, bu oyuncunun üst üste basketleriyle farkı eritirken, son çeyreğe Monaco'un 57-51 üstünlüğüyle girildi.

    Son periyoda iyi savunmayla başlayan Monaco, 33. dakikada 13 sayılık avantaj yakaladı: 51-64. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan Fransa temsilcisi, sahadan 78-68 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

    Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Olympiakos ile Panathinailkos AKTOR ise aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçı yapacak.

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