Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi finalindeki rakibi Monaco oldu

Abu Dhabi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Karşılaşmaya iki takım da iyi savunmayla başladı. İlk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçilirken, çeyrek sonunda da denge bozulmadı: 17-17. İkinci çeyrekte Milutinov'la etkili olan Olympiakos, 15. dakikayı 25-24 önde geçti. Mike James'le skor üreten Monaco, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.
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Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Monaco, Blossomgame'in basketiyle 27. dakikada farkı 13'e (42-55) çıkardı. Bu bölümde Olympiakos'ta devreye Fransız yıldız Fournier girdi. Yunan ekibi, bu oyuncunun üst üste basketleriyle farkı eritirken, son çeyreğe Monaco'un 57-51 üstünlüğüyle girildi.
Son periyoda iyi savunmayla başlayan Monaco, 33. dakikada 13 sayılık avantaj yakaladı: 51-64. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan Fransa temsilcisi, sahadan 78-68 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Olympiakos ile Panathinailkos AKTOR ise aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçı yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.