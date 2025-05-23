Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez finalde

İstanbul/Abu Dhabi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.
İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti. Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.
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Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.
Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı.
Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.
THY Avrupa Ligi'nde 4. kez finalde
Tarihinde 7. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı. Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Olympiakos-Monaco maçının galibiyle 25 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.
Jasikevicius şansızlığını kırdı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dörtlü Final organizasyonlarındaki şansızlığını yendi.
Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Dörtlü Final'deki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.
49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.
Ergin Ataman bu sefer finali göremedi
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Dörtlü Final'de final sevinci yaşayamadı.
Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Avrupa Ligi'nde 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.
Maç sonu büyük sevinç
Fenerbahçeli taraftarlar, 7 yıl sonra gelen finali büyük bir mutlulukla karşıladı.
Maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlara, Olympiakoslu basketbolseverler de eşlik etti.
MVP Hall
Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu.
Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Hall, maçın en iyi ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 15, Errick McCollum ise 13 sayıyla galibiyette önemli oynadı.
Panathinaikos AKTOR'a Cedi Osman yetmedi
Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman'ın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Milli basketbolcu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Yunan ekibinde son periyotta 5 faulle oyundan çıkan sezonun MVP'si Kendrick Nunn ise 19 sayı attı.
Saras Jasikevicius: "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız."
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Saras Jasikevicius, rakipleri karşısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız." dedi.
Jasikevicius, "Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.
Ergin Ataman: "Fenerbahçe bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakketti"
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 82-76 yenilen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'ya yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli başantrenör, hücumda istedikleri gibi mücadele edemediklerini anlatarak, "Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Doğru pasları bulamadık. Defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.