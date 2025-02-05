Dolar
35.96
Euro
37.48
Altın
2,864.99
ETH/USDT
2,813.30
BTC/USDT
98,405.00
BIST 100
9,772.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Mario Hezonja, bir maç men cezası aldı

İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi'nde bir maç men cezası aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Real Madrid'de Mario Hezonja, bir maç men cezası aldı

İstanbul

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin avro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Real Madrid'de Mario Hezonja, bir maç men cezası aldı

Real Madrid'de Mario Hezonja, bir maç men cezası aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. resmi maçını oynayacak

Milli basketbolcu Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası'nda takımına güveniyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak
Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi

Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 20 ribaundu yenilgiyi önleyemedi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İzlanda'yı konuk edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İzlanda'yı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet