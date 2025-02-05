Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul'a geldi

İstanbul
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli futbolcu, bugün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.
Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Lemina, İstanbul'a geldi
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." diye konuştu.
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