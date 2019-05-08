Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.91
Dolar
6.17
BIST 100
91,115.43
Altın
1,287.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'dan sakatlıklarla ilgili açıklama

Sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında takımdaki yerlerini alamayacak.

Emrah Oktay   | 08.05.2019
Fenerbahçe Beko'dan sakatlıklarla ilgili açıklama

Istanbul

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final maçlarında sakatlıkları bulunan Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlık sorunları nedeniyle bir süredir parkelerden uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam ediyor.

İki basketbolcunun oynayıp oynamayacağına sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Dörtlü Final öncesi karar verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra deplasmanda kazandı

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra deplasmanda kazandı

Fenerbahçe finale yükseldi

Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

'Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli'

'Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli'
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik sert açıklama

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik sert açıklama
Potada ikinci finalist belli oluyor

Potada ikinci finalist belli oluyor