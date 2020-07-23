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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

Emre Doğan   | 23.07.2020
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 30 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sloukas ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir. Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz."

Kostas Sloukas, Fenerbahçe formasıyla 1 THY Avrupa Ligi, 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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