Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup ederek üst üste 9. maçını kazandı, toplamda da 14 galibiyete ulaştı.
Istanbul
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.
Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.