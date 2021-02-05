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Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup ederek üst üste 9. maçını kazandı, toplamda da 14 galibiyete ulaştı.

Ökkeş Ejderha   | 05.02.2021
Fenerbahçe Beko Avrupa'da durdurulamıyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.

Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

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