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Spor, Basketbol

Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında yaptığı 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadesini kullandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi

İstanbul

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Ataman, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde basına da yansıyan 3-1 hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olamamıştır." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe camiasına duyduğu saygıyı dile getiren Ataman şunları kaydetti:

"Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

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