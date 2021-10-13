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Boston Celtics'te ikinci koronavirüs vakası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'te Al Horford'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.10.2021
Boston Celtics'te ikinci koronavirüs vakası

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 35 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığı ve sezon öncesi hazırlık maçlarından Orlando Magic ile Miami Heat karşısında görev alamayacağı belirtildi.

Celtics'te geçen hafta Kovid-19'a yakalanan all-star Jaylen Brown'ın ardından Horford, aynı durumu yaşayan ikinci oyuncu oldu.

Boston Celtics'te 2016-19 yılları arasında görev almasının ardından takımdan ayrılan Al Horford, takas karşılığında bu sezon yaz döneminde yeniden Celtics'e katılmıştı.

Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı pivot, geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 16 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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