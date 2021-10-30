Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma törenine katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Törenine katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman’da Teşkilat Akademisi programında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.10.2021
NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

Ankara

NBA'de normal sezona, 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Brooklyn Nets, Pacers'ı 7 sayı farkla yenerek 6. maçında 3. galibiyetini aldı.

Nets'te all star oyunculardan James Harden 29 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Kevin Durant 22 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 21 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla takımına galibiyeti getirdi.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle nisan ayında basketboldan emeklilik kararı almasına rağmen oynamasına engel bir durum olmadığının ortaya çıkmasının ardından Nets formasıyla yeniden sahalara dönen 36 yaşındaki Aldridge, maçtaki performansıyla NBA'de 20 bin sayı barajını aşan aktifler arasından 7'nci, toplamda ise 48'inci oyuncu oldu. NBA'de forma giymeye devam eden oyunculardan LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ve Chris Paul, 20 bin sayı barajını önceden aşmıştı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Pacers'ın en skorer oyuncusu ise 28 sayı ve 11 ribaunt üreten Torrey Craig oldu. Chris Duarte 19 sayı, Domantas Sabonis 16 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Lakers 3. kez kazandı

Los Angeles Lakers, Staples Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-101 yenerek sezonun 3. galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 3 top çalma, Russell Westbrook 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Anthony Davis 15 sayı ve 9 ribaunt, kenardan gelen Carmelo Anthony ise 24 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 3'te eşitlenen Cavaliers'ta çaylak Evan Mobley 23 sayı ve 6 ribaunt, Darius Garland 18 sayı ve 11 asist, Ricky Rubio 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise antrenör tercihiyle maçta forma giymedi.

Miami Heat'in, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 114-99 mağlup ettiği mücadelede ise ev sahibi ekipte Ömer Faruk Yurtseven, süre alamadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 110-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 114-99

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 105-98

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-113

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 106-75

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 111-92

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 113-101

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

Benzer haberler

NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

NBA'de Brooklyn Nets yıldız oyuncularıyla kazandı

NBA'de Lakers, ilk galibiyetini Grizzlies karşısında aldı

NBA'de Paul George'un 41 sayılık performansı galibiyete yetmedi