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Spor, Basketbol

Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın karşılaşacak.

Berad Büyük   | 16.01.2021
Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Geride kalan 16 haftada 13 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş ise 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyeti son 10 maçta elde etti.

İki takım arasında ligin ikinci haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 83-74 kazanmıştı.

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