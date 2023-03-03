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Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti

Murat Kaya   | 03.03.2023
Anadolu Efes, Panathinaikos'u mağlup etti

Istanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 87-82 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sezon ligde 13. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 18. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

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