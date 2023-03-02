Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın yarı finalinde
Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, Hubert Hurkacz'ı 2-0 yenerek Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Ankara
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki çeyrek final maçında, Sırp Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Polonyalı Hurkacz karşılaştı.
Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 1 saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.
2023'te çıktığı 15. karşılaşmayı da kazanan Djokovic, yarı finalde Daniil Medvedev-Borna Coric maçının galibiyle mücadele edecek.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Alexander Zverev ile son şampiyon Andrey Rublev karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.