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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Mersin Spor'u yendi

Mustafa Ünal Uysal  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Anadolu Efes, Mersin Spor'u yendi

Mersin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 84-81 yendi.

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Seride durumu 2-0 yapan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

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