Anadolu Efes, Mersin Spor'u yendi

Mersin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 84-81 yendi.
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Seride durumu 2-0 yapan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.