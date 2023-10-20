Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 300. galibiyete ulaştı

Istanbul
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.
Anadolu Efes, Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.
İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.