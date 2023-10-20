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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 300. galibiyete ulaştı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'ndeki 300. galibiyetini aldı.

Emrah Oktay  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 300. galibiyete ulaştı

Istanbul

Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 77-73 yendi.

Anadolu Efes, Valencia Basket müsabakasıyla 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonda 557. maçına çıktı.

İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 300'e yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyondaki 257 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı toplam 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

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