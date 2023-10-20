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Ancelotti: Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'in durumunun iyiye gittiğini ve 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacağını düşündüğünü belirtti.

Emre Doğan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Ancelotti: Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak

İstanbul

İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımın La Liga'nın 10. haftasında Sevilla ile deplasmanda yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, 18 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." ifadelerini kullandı.

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