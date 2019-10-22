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Yaşam, Barış Pınarı Harekatı

'Yörük Ana'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hatay'da, "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçik için kurban kestirdi.

Cem Genco   | 22.10.2019
'Yörük Ana'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hatay

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kestiren ve harekatın simgesi haline gelen Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestirdi.

"Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için kurban kestirerek harekata destek verdi.

Kırıkhan ilçe Jandarma Komutanlığındaki kurban kesiminde Mehmetçik için dua edildi.

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine başarı temennisinde bulundu.

Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine manevi destek vermek için bir araya geldiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci'nin bağışladığı kurbanı bölgedeki askerler adına kestiklerini belirtti.

Döndü Deveci de dualarının, harekatta görev alan güvenlik güçleriyle olduğunu söyledi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un da katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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