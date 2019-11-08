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İçişleri Bakanı Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşuyor
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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak

Suriye Milli Ordusu tarafından olası tüm olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik 14 Kasım'da Tel Abyad'da, Askeri Polis Şubesi açılacak.

Sarp Özer   | 08.11.2019
SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normala dönmesine yönelik faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için de Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başladı.

SMO tarafından olası tüm olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda SMO unsurları tarafından 14 Kasım'da Tel Abyad'da, Askeri Polis Şubesi açılacak.

Son dönemdeki çalışmaların, bölgede hayatın normale dönmesi konusunda büyük ivme kazandıracağı belirtiliyor.

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