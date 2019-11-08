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Dünya

Sistani'den hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirin" çağrısı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerdeki taleplerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Haydar Karaalp   | 08.11.2019
Sistani'den hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirin" çağrısı

Bağdat

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin gösterilerle ilgili siyasi mesajını okudu.

Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Sistani, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı şiddet kullanmaması gerektiğini ifade etti.

Sistani'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İktidarı elinde bulunduran siyasi tabakanın önünde sınırlı bir zaman dilimi içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirme fırsatı bulunuyor. Bu konuda hiçbir uzatma ve gözardı etme politikası kabul edilemez. Çünkü bu, ülke için ciddi şekilde riskli olacaktır."

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

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