Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
103,544.40
Altın
1,463.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.11.2019
Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetlerince arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Buna göre, Tel Abyad'da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik, 221 adet 106 milimetrelik ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatları olmak üzere toplam 285 mühimmat bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak

SMO Tel Abyad'da 14 Kasım'da Askeri Polis Şubesi açacak

Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'ya ait drone düşürdü

Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı
Terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardım

Terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardım

Tel Abyad’da pazar yerine bombalı saldırıda 13 sivil öldü

Tel Abyad’da pazar yerine bombalı saldırıda 13 sivil öldü