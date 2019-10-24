Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
100,914.40
Altın
1,489.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız'

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 14 Ekim'de getirilen yaptırımları kaldırmasına ilişkin, "Sahada başarılıysanız ve diplomasinin önünü açabilecek bir operasyon icra etmişseniz masada da kazanırsınız." dedi.

Gökhan Yılmaz   | 24.10.2019
'Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız' Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "7 Düvele karşı Akıl Oyunları" konulu söyleşiden sonra AA muhabirine yaptığı

açıklamada, ABD yönetiminin 14 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, harekatın başarıya ulaşmasıyla bu kararın sonuçlarının bu şekilde olacağının bellolduğunu söyledi.

"Sahada başarılıysanız ve diplomasinin önünü açabilecek bir operasyon cra etmişseniz masada da kazanırsınız." diyen Yarar, "Bugün gelinen nokta bu. Orada başarılı olunca otomatik olarak herkes sizinle beraber masada olmak istiyor. Masada yaptırımlarla beraber olamazsanız. O yüzden yaptırımlar kalktı ve bugün belki Türk-Amerikan ilişkilerinde başka şeyler de rahatlıkla konuşulmaya başlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı başladığında o dönem "Türkiye kendisiyle ilgili kuşatmayı yardı" şeklinde bir ifadesinin olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bundan sonra Fırat'ın batısında Rusya ile beraber masaya oturacak' demiştim ve bu gerçekleşti. Bugün ise Fırat'ın doğusunda hakimiyet alanı ilan etmiş olan ABD'nin sahasında bir operasyon icra ediyorsanız açıkçası ikinci kuşatmayı da yarıyorsunuz ve bu yardığınız kuşatmayla beraber de ABD ile masaya oturuyorsunuz. Bunların hepsi, içinde diplomasiyi, askeri bir zekayı, siyaseti barındıran bir başarı öyküsü. Tek başına içinden çıkarıp bu yeterli demek mümkün değil. Çok uzun zamandan beri, iki yıldan beri Türkiye bunun presini yapıyordu. Bu presin sonucunu bugün aldı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor

Benzer haberler

'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

'Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız'

Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor

Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi
'Anlaşma ile terör koridoruna darbe vurduk'

'Anlaşma ile terör koridoruna darbe vurduk'