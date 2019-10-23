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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rusya Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi." açıklamasında bulundu.

Ali Cura   | 23.10.2019
Rusya Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de kabul edilen mutabakata uygun olarak devriye görevinin yerine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabık kaldığı muhtıranın 5. maddesinde, "23 Ekim 2019 öğlen 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girmesi ve bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması" öngörülüyor.

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