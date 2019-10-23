Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
99,518.18
Altın
1,493.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rus ordusu Aynularab'a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 23.10.2019
Rus ordusu Aynularab'a girdi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak.” ifadesi kullanıldı.

Soçi’de varılan anlaşma kapsamında Fırat’ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, “Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Rus ordusu Aynularab'a girdi

Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun

NATO Suriye'deki gelişmelerden memnun
Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 93 şehit verdi