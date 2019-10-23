Euro
6.38
Dolar
5.73
BIST 100
99,785.16
Altın
1,491.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Gökhan Kavak   | 23.10.2019
Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Abuja

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Yerel medyadaki haberlerde, Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının, Güney Afrika'nın Tshwane şehrindeki Waterkloof askeri üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Güney Afrika Savunma Kuvvetlerince yapılan açıklamada ise "İki ülke arasındaki askeri ilişkiler sadece siyasi mücadele üzerine değil, aynı zamanda ortak çıkar ilişkilerine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'ya ait iki bombardıman uçağının Soçi'de düzenlenen "Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu" sırasında Güney Afrika'ya gönderilmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya, Güney Afrika'ya iki nükleer bombardıman uçağı gönderdi

Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rus ordusu Aynularab'a girdi

Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor

Çin, Soçi mutabakatının faydalı olmasını umuyor
NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması

İran'dan Soçi mutabakatına destek açıklaması