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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Rasulayn halkına insani yardımlar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımları devam ediyor.

Orhan Onur Gemici   | 05.11.2019
Rasulayn halkına insani yardımlar sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımına devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Bizim mücadelemiz, yalnızca teröristlerle." ifadesine yer verildi.

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