Rasulayn halkına insani yardımlar sürüyor
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımları devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle.#MSB #TSK pic.twitter.com/UbO1FP4sw9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımına devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Bizim mücadelemiz, yalnızca teröristlerle." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.