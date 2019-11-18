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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 18.11.2019
MSB: TSK, Güvenli Bölge tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir."

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