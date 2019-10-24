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Eğitim, Barış Pınarı Harekatı

Maltepe Üniversitesinden Barış Pınarı Harekat'na destek

Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapıldı.

Mehmet Fatih Aslan   | 24.10.2019
Maltepe Üniversitesinden Barış Pınarı Harekat'na destek Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapıldı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve beraberindeki dekanlar, ilk olarak makamında ziyaret ettikleri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir süre görüştü.

Daha sonra Suriye sınırındaki Akçakale'ye gelen Karasar ve beraberindekiler, Kaymakam Hamza Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı'yı ziyaret etti.

Rektör Karasar ve dekanlar, daha sonra belediyenin Meclis Toplantı Salonu'nda, Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Karasar, burada yaptığı konuşmada, akademisyenler olarak memleketin her taşının değerini bildiklerini ve bu bağlamda bir aydın sorumluluğuyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

Daha önce Zeytin Dalı Harekatı sırasında Hatay'ın Hassa ilçesinde toplantı yaptıklarını belirten Karasar, "Aziz vatanımızın bereketli topraklarında yeşerecek fidanlara güvenli yarınlar inşa etmek amacıyla, terörle mücadeleye destek vermek için buradayız." dedi.

Üniversite olarak harekatı desteklediklerini ifade eden Karasar, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki terör ateşini söndürecek ve geleceğe can verecek. Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu ve akademisyenleri, öğrencileri olarak, vatanın bekası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanında olduğumuzu bölgeye yaptığımız ziyaretle dile getirmekten şeref duyuyoruz. Umuyoruz ki gerek eğitim kurumları gerek sivil toplum kuruluşları bu tür ortamlarda ve mekanlarda bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi yedi düvele göstermek noktasında daha cesur davranır."

Toplantının ardından Karasar ve beraberindekiler, sınır bölgesinde incelemelerde bulundu.



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