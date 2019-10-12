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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Komandolar Rasulayn'da

Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Barış Gündoğan   | 12.10.2019
Komandolar Rasulayn'da

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı. 

"Kahraman komandolarımız Rasulayn’da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.


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