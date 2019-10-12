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Türkiye

'Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek'

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek." dedi.

Süleyman Elçin   | 12.10.2019
'Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek'

Antalya

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde rekorlarla devam eden yeni yılların geleceğini söyledi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulunun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Bağlıkaya, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi.

TÜRSAB'ın yeni yönetim kurulunun göreve gelir gelmez 35 bölgedeki hizmet binalarını yenilemeye başladığını dile getiren Bağlıkaya, şehir merkezinde kalan, trafikte ulaşılması zor konumdaki binaları yenileyerek seyahat acentelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bunu yaparken turizmin başkenti Antalya'ya ayrıcalık tanıdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Antalya'da farklı bir binamız oldu. Hizmetin yerelde daha güçlü olması düşüncesiyle geldik. İstanbul'dan Türkiye'nin her tarafındaki turizm hareketliliğini, seyahat acentelerini yönetmek kolay bir iş değil. Ülkenin 81 il ve 20 beldesinde organize olduk. Antalya'daki binamızı bütün seyahat acentelerine hizmet edecek merkez haline dönüştürdük. İçinde seminer ve toplantı salonlarımız var. Buranın verimli kullanılmasını istiyoruz. Antalya'da oldukça yoğun bir sezon geçiriyorsunuz.

Bu yıl oldukça güzel geçti. Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek. Turizm ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Bağlıkaya, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti.

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